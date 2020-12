GF Vip, Samantha De Grenet contro Maria Teresa Ruta

Nel corso della ventottesima puntata del GF Vip, Alfonso Signorini si è soffermato sul rapporto tra Samatha De Grenet e Maria Teresa Ruta

Nel corso della ventottesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini si è soffermato sul rapporto tra Samatha De Grenet e Maria Teresa Ruta. Ecco cosa è successo.

De Grenet e Maria Teresa Ruta

La ventottesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip è iniziata con uno scontro tra Samantha De Grenet e Maria Teresa Ruta.

Alfonso Signorini ha mandato in onda una clip con Maria Teresa Ruta che, parlando di Samantha De Grenet, ha affermato: “Vuole prendere il mio posto“, per poi scoppiare a piangere. “Mi sono sentita un po’ offesa quando ha detto che adesso avrebbero pulito loro”, ha proseguito Maria Teresa in lacrime nel confessionale.

Lo scontro era già cominciato in diretta nel corso della penultima puntata del Grande Fratello Vip, con la De Grenet che si era già lamentata: “Non mi pare giusto che dica in diretta cose che non esistono“. Ma non solo, la De Grenet si è espressa più volte, nel corso della settimana, in difesa di Filippo Nardi, dopo la sua squalifica. In particolare, secondo la De Grenet, la Ruta avrebbe dovuto far presente fin da subito all’ex inquilino della casa più spiata d’Italia il fatto di non trovare corrette le sue parole.

“Per le cose che ho sentito mi sono lamentata, il resto non l’ho sentito. Avrebbero dovuto dirmelo loro“, ha quindi replicato la mamma di Guenda Goria. Nel corso della ventottesima puntata del Grande Fratello Vip, inoltre, Samantha De Grenet ha affermato: “Sono una spettatrice del GF, anche quest’anno l’ho visto. Quando sono entrata, se anche da fuori mi ero fatta un’opinione, ho cercato di lasciarla da parte. Ci sono stati due scontri con Maria Teresa che mi hanno lasciato il dubbio. Lei, invece di protestare con il diretto interessato, aspetta di parlare in puntata quando tanti telespettatori ci stanno guardando. Poi me la trovo in confessionale che piange e questi pianti non mi convincono”.

“La questione della pulizia forse l’ho presa male, ma è stato detto più volte anche a voce alta“, ha replicato Maria Teresa Ruta. Samantha De Grenet ha interrotto: “Stai mentendo, non puoi fraintendere qualcosa che non c’è”. “È la sua opinione, la rispetto ma io penso di essere vera. In Casa qualcuno lo ha capito. Questa debolezza che mi viene in certi momenti può sembrare falsa. Sulle mie cose personali mi sento male e prima di affrontare una persona, ci penso”, ha affermato Maria Teresa Ruta.