Al Grande Fratello Vip Sonia Lorenzini è finita nell'occhio del ciclone per una presunta bestemmia da lei pronunciata.

Nella casa del Grande Fratello Vip Sonia Lorenzini ha pronunciato una bestemmia? Un video dell’influencer ha fatto il giro dei social ma ben presto è emersa la verità sulla questione.

Sonia Lorenzini: la presunta bestemmia

In poche ore ha fatto il giro della rete un video in cui si sentirebbe Sonia Lorenzini pronunciare un’imprecazione al Grande Fratello Vip.

In realtà molti utenti hanno postato il contenuto audio del video dove si sentirebbe dire all’influencer “P*rco zio”, mentre altri fan del programma si sarebbero convinti di averla sentita bestemmiare.

Sono andata a controllare e Sonia dice “Porco Zio”. Niente bestemmia!#gfvip pic.twitter.com/ZRXgWQXCZy — Battitrice Libera SAVING MTR (@rainbow20202020) December 19, 2020



Al momento dunque la bella influencer non rischierebbe di essere squalificata dal programma (sorte invece capitata a Denis Dosio e a Stefano Bettarini proprio per una bestemmia da loro pronunciata in diretta tv). L’ultimo ad esser stato eliminato da questa quinta edizione del reality show è stato Filippo Nardi, colpevole di aver pronunciato frasi sessiste contro Maria Teresa Ruta e le altre concorrenti del programma. Bettarini, accusato di aver bestemmiato in diretta tv e per questo vittima anche lui della squalifica immediata, ha più volte replicato via social affermando che la sua non sarebbe stata una bestemmia ma un semplice intercalare toscano. La quinta edizione del GF è stata prolungata fino a febbraio, ci saranno altre squalifiche nei prossimi mesi?