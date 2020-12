Nella casa del Grande Fratello Vip Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sembrano essere sempre più vicini: tra i due nascerà qualcosa?

Dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci al GF Vip sembra che possa nascere qualcosa di speciale tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi: i due nella notte si sono scambiati intime confidenze.

Giulia Salemi e Pierpaolo: le confidenze

Lei ha intimato all’ex velino di aprirsi di più verso gli altri, mentre lui l’ha ringraziata per le sue parole e le ha fatto notare quanto si senta simile a lui. “Perché è tutto così complicato? Magari al di fuori non ti avrei mai conosciuta, ma su tante cose siamo uguali, davvero tante. Forse l’unica cosa che cambia è il sesso, io uomo e tu donna, ma per il resto nulla”, ha concluso Pierpaolo. Tra i telespettatori c’è già chi ha avanzato l’ipotesi che, dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci al GF Vip, possa nascere qualcosa tra Giulia e l’ex velino.

Mentre i due sembrano aprirsi sempre di più l’uno nei confronti dell’altra, Pierpaolo Pretelli è anche scoppiato in lacrime confessando di avere un blocco con le donne. L’ex compagno di Ariadna Romero ha infatti dichiarato che avrebbe difficoltà a portare avanti le sue storie d’amore perché perderebbe facilmente d’interesse. Sulla questione lo aveva consolato Cristiano Malgioglio (eliminato nelle scorse puntate). Quanto a Giulia Salemi invece, l’ex gieffina ha confessato che durante questa sua nuova partecipazione al reality show vorrebbe evitare di avere liaison con altri concorrenti (e del resto è celebre quella naufragata con Francesco Monte, conosciuto proprio durante la sua precedente partecipazione al reality show).