Flavio Briatore ha fatto sapere che intraprenderà azioni legali dopo lo scandalo della Rolls Royce parcheggiata male.

Dopo il clamore suscitato dal video – diventato virale – di una Rolls Royce parcheggiata male in pieno centro a Milano, Briatore – che ha smentito la notizia che l’auto fosse sua – ha fatto sapere che ricorrerà alle vie legali.

Briatore e la Rolls Royce

Nei giorni scorsi Flavio Briatore è finito nell’occhio del ciclone per un video diventato virale in rete. Nelle immagini una Rolls Royce – che secondo le prime indiscrezioni sarebbe appartenuta proprio a lui – impediva il normale scorrimento del traffico tra via Carducci e via Magenta in Milano.

L’imprenditore ha da subito smentito la notizia che l’auto fosse sua, e a seguire ha fatto sapere che intraprenderà azioni legali contro il Corriere della Sera, visto che il quotidiano – nonostante la smentita – non si sarebbe preso la premura di verificare a dovere la notizia, dando l’auto per sua. Briatore ha fatto sapere che la vicenda gli avrebbe procurato un terribile danno d’immagine.“Bastava constatare che la targa della macchina era italiana e non monegasca e che il colore della macchina non corrisponde”, ha fatto sapere l’imprenditore in un video diffuso via social, e ha aggiunto: “Per questo motivo ho dato ordine ai miei legali di intraprendere tutte le azioni legali e ottenere un adeguato risarcimento”. L’imprenditore ha dichiarato via social che non solo non utilizzerebbe Rolls Royce per circolare (ma una Range Rover di un altro colore rispetto a quella del video), ma anche che l’auto nel video avrebbe avuto targa italiana (mentre la sua riporterebbe la saga monegasca).