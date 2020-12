Arisa ha deciso di passare il Natale lontano dai suoi cari per ragioni di salute: le dolorose parole della cantante lucana

Entrata a far parte del cast di Amici di Maria De Filippi come insegnante, Arisa sta riscuotendo un ottimo successo professionale. Tuttavia nel suo privato la popolare cantante si trova ad affrontare una situazione parecchio difficile, legata anche all’emergenza pandemica che da molti mesi sta interessando l’Italia così come il mondo intero.

In una recente intervista al settimanale “Chi”, l’artista lucana ha difatti rivelato che sua mamma si è ammalata. “Ha avuto due tumori uno dietro l’altro“, ha precisato Arisa, che per questo motivo passerà il primo Natale lontano dai suoi. La dolorosa scelta è stata chiaramente dettata dalla prudenza nonché dalla volontà di proteggere la salute della madre, in questo momento particolarmente debole.

Visualizza questo post su Instagram All’ora di pranzo di una domenica qualunque ti guardi indietro e ti dici che è tutto ok. Sembrava impossibile, e invece un posto c’è, il momento arriva. Mi viene da piangere, di gioia. Mi amo tanto, mi ringrazio tanto, mi stimo tanto. Mi abbraccio tanto. Non mi serve niente che non sia splendido come la sensazione di vita luminosa che provo in questo momento. Grazie tempo generoso che ti concedi a me. Spero di averti ancora e ancora a tonnellate tra le dita nei capelli negli occhi e nel cuore, che le mie gambe abbiano sempre la forza di andare oltre, che la mia testa trovi sempre una ragione per perdonarmi e per perdonare.. trovare un senso , anche se solo mio che mi protegga dalla paura..e una speranza. Credere nell’amore in tutte le sue forme, che non mi faccia più male.

Lancio un “Ti amo” dalla finestra e aspetto una promessa da mantenere senza fatica e che gioia profonda sia. Un posto c’è, il momento arriva..

Senza alcuna fretta.

L’anima vola. Un post condiviso da Arisa (@arisamusic)

“Adesso sta un po’ meglio, ma è ancora fragile. Anche se mi costa l’infinito, temo che non potrò andare da loro”. Anche per tale ragione, Arisa si dedicherà maggiormente alla musica e alla televisione, dove l’abbiamo recentemente vista ospite d’onore alla puntata speciale di Natale del Grande Fratello Vip 5. Nel mentre, per il 2021 ha peraltro assicurato che si concentrerà sul suo nuovo disco, ma troverà senz’altro il tempo per stare con gli amici cercando “di capire quali sono le cose giuste”.