Dayana Mello ha ottenuto il maggior numero di voti nella diretta del 21 dicembre, superando persino Tommaso Zorzi.

Nonostante finora Tommaso Zorzi fosse dato come uno dei “favoriti” di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip, per due volte Dayane Mello è riuscito a batterlo al televoto.

Dayane batte Zorzi al televoto

Per la seconda volta di seguito Dayane Mello è la protagonista del GF Vip ad aver ottenuto un maggior numero di voti a favore al televoto.

Tanti sono convinti che Zorzi sarà il vincitore di questa quinta edizione del programma, ma è probabile che nei prossimi mesi – con l’ingresso di nuovi concorrenti in gara – i risultati delle preferenze dei telespettatori cambieranno. Nella serata del 21 dicembre il televoto non ha dato esito eliminatorio, e infatti Giacomo Urtis – il concorrente meno votato – è potuto rimanere comunque nella Casa. In ordine decrescente i concorrenti che hanno ottenuto un maggior numero di voti sono stati: Dayane Mello, con il 30% di voti a favore, Tommaso Zorzi, col 29% e Giulia Salemi, col 16% dei voti. Maria Teresa Ruta ha ottenuto invece il 12% dei voti, Andrea Zelletta l’8% e infine Giacomo Urtis, col 5% dei voti.

In tanti tra i fan del GF Vip sono curiosi di sapere chi tra loro sarà il prossimo a lasciare la casa del reality show e per il momento sembra che Dayane sia data per favorita tra i telespettatori del programma. Di recente la modella ha avuto qualche battibecco con l’amica Rosalinda Cannavò, con cui finora al GF Vip si era scambiata baci ed effusioni bollenti. Le due riusciranno ad arrivare insieme alla fine del programma?