GF Vip, Elisabetta Gregoraci pizzicata a mangiare in diretta

Nel corso della ventottesima puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci, presente in studio dopo aver deciso di non proseguire il suo percorso nella casa più spiata d’Italia, è stata pizzicata a mangiare un pezzetto di panettone in diretta, per poi fare l’occhiolino alla telecamera.

Elisabetta Gregoraci al GF Vip

Tra le protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci ha deciso di non proseguire la sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, dopo la notizia del prolungamento del programma. La nota showgirl continua comunque ad attirare l’attenzione del pubblico a casa.

Presente in studio, così come gli altri ex concorrenti della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci è stata pizzica a mangiare un pezzo di panettone in diretta, con la showgirl che ha fatto l’occhiolino alla telecamera. Una vicenda che non è passata di certo inosservata, con numerosi utenti che hanno commentato sui social, sottolineando la bellezza di Elisabetta Gregoraci. Tra i commenti, infatti, si legge: “Alla faccia di chi ti vuole male Eli. Grande”, “La amo è troppo bella sta donna“, oppure “Come si supera EliGreg?”, “Iconica”, “Che bella”, “Ha una certa eleganza e sensualità che appare anche nei momenti più scomodi…è brava, questo è poco ma sicuro”.