In una diretta social con Enock e Francesco, Elisabetta Gregoraci si è mostrata decisamente contenta per un evento accaduto al Gf Vip: cos'è successo?

Esultanza ai massimi livelli per Elisabetta Gregoraci, che continua a seguire il Grande Fratello Vip nonostante sia già uscita dalla Casa di Cinecittà da qualche settimana. L’ex moglie di Flavio Briatore ha infatti partecipato di recente a una diretta Tik Tok con gli amici e colleghi Francesco Oppini ed Enock Barwuah.

Ggli ex gieffini hanno così potuto commentare le nuove tensioni manifestatesi tra le mura di Cinecittà, nello specifico quelle tra Tommaso Zorzi e Dayane Mello. Alla battuta della modella brasiliana “Tommaso dorme, ecco il suo Grande Fratello”, l’influencer milanese ha infatti inscenato un duro battibecco. Proprio tale evento ha fatto immensamente gioire la focosa Gregoraci.

“Tommy sta litigando con Dayane è il tuo sogno” Francesco “SIIIII VAAAIII TOMMYYYY”

Gaia ride io volooooo😂😂#gfvip pic.twitter.com/YmDchMI0E4 — ⎊ ⍟ Jessica (@downeyjessevans) December 22, 2020

Gli ex coinquilini hanno difatti assistito alla scena da casa, facendo tutti il tifo per Tommy. Chiaramente il più scatenato è stato l’amico speciale Oppini, che si è entusiasmato scompostamente mentre Zorzi le cantava a Dayane. Anche Elisabetta Gregoraci, come detto, non è stata tuttavia da meno. In collegamento con Francesco ed Enock si è messa infatti ad agitare le braccia alla notizia dell’alterco. Per Dayane sembra quindi prepararsi un clima decisamente di fuoco quando incontrerà gli ex compagni in studio da Alfonso Signorini. Nel mentre, la gieffina è riuscita a conquistarsi ancora un volta l’immunità dalle nomination, regalandosi così altri giorni nella Casa del Gf Vip.