Gf Vip, scontro a distanza tra Cecilia Capriotti e Samantha De Grenet: “Non hai 15 anni... dici che siamo amiche ma poi...”.

Tornano gli scontri nella casa del Grande Fratello Vip . L’ingresso delle nuove concorrenti nel loft di Cinecittà ha fatto sì che gli equilibri saltassero. Protagoniste assolute delle ultime giornate del reality di Canale 5 sono state, sicuramente, Samantha De Grenet e Cecilia Capriotti.

Le due, si sono sapute distinguere per il forte carattere che le contraddistingue da sempre. Carattere che le ha portate ad avere, subito dopo l’ultima puntata, un acceso battibecco. In particolare, Samantha ha accusato la Capriotti per non averle concesso il beneficio dell’immunità. Durante la puntata i nuovi quattro Vipponi, entrati venerdì 18 dicembre 2020, hanno dovuto fare una scelta ardua. Tutti i concorrenti già entrati precedentemente sono stati divisi in coppie e ognuno dei nuovi arrivati ha dovuto scegliere chi non meritasse l’immunità dalle nomination.

Le parole di Samantha su Cecilia

La Capriotti, trovandosi difronte la coppia formata da Adua e Dayane e una composta da Samantha e Sonia, ha deciso di salvare proprio la prima, condannando, di fatto, le ultime due alla nomination settimanale. Se in un primo momento Samantha sembrava essere tranquilla e non turbata dalla scelta, subito dopo la puntata ha fatto una confidenza alla compagna di letto Sonia e ha attaccato duramente Cecilia. “Non hai 15 anni. Dovresti avere anche una dignità intellettuale. Mi dici che siamo amiche e mi hai tolto dall’immunità. Ora non mi guarda nemmeno. Ma te lo posso dire? Fa bene a non guardarmi”. Insomma, tra le due sembra esserci un’aria abbastanza tesa. Chissà se arriveranno allo scontro nella casa, nel corso delle prossime ore.