Alfonso Signorini ha svelato i dettagli e i retroscena della serata di Capodanno al Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip andrà in onda anche durante la serata del 31 dicembre e Alfonso Signorini ha svelato qualche dettaglio sullo svolgimento della puntata di Capodanno al reality show.

GF Vip: la puntata di Capodanno

Alfonso Signorini ha raccontato alcuni dettagli sulla puntata di Capodanno prevista al Grande Fratello Vip, dove ovviamente non mancherà il count down alla mezzanotte, balli, canti e sorprese emozionanti: “Sarà un veglione vero e proprio, non una puntata del GF.

Non ci saranno le nomination, ma tanti momenti emozionanti, sorprese, canzoni e tanti ospiti. Poi sfrutteremo le potenzialità artistiche di ciascuno: la Ruta sa presentare, Malgioglio cantare, Pretelli imitare…”, ha rivelato il conduttore. Signorini ha fatto sapere che ai concorrenti verrà proposto di fare una gara culinaria, così che ciascuno di loro prepari un piatto speciale per la serata, e non ha escluso che a giudicarli potrebbe essere proprio uno chef famoso.

Sarà vero?

Durante la serata saranno presenti ospiti e sorprese, ma Signorini ha fatto sapere anche di voler ricordare chi purtroppo è scomparso nel 2020 (come Gigi Proietti e Stefano D’Orazio). Per quanto riguarda il Natale – visto che i concorrenti trascorreranno 24 e 24 dicembre sempre all’interno della Casa – il celebre conduttore ha affermato che a ciascuno di loro verrà lasciato del tempo per comunicare con la propria famiglia.

Il conduttore ha escluso di entrare nella casa del GF Vip, ma ha fatto sapere che potrebbe fare “un’incursione” nel giardino (visto che, come sempre, la soglia d’attenzione per l’emergenza Coronavirus sarebbe altissima).