Giulia de lellis vittima di un furto: i corrieri le hanno rubato i regali di Natale nei suoi pacchi.

Inizio di feste da dimenticare per Giulia De Lellis. La bella influencer romana, infatti, ha raccontato di aver subito alcune disavventure con la spedizione di alcuni suoi pacchi. Nel corso delle ultime ore, come fa ogni giorno, ha confessato pubblicamente di essere stata derubata.

Stando alle sue parole, infatti, ha ricevuto dei pacchi vuoti, senza i prodotti che lei aveva ordinato. Giulia, dopo aver consigliato a tutte le sue fan alcuni capi di abbigliamento da indossare nel corso del periodo di festa, nonostante le restrizioni dovute dalla diffusione del coronavirus, ha fatto una confessione abbastanza particolare. Dalle sue parole è evidente tutta la sua rabbia.“Mi stanno rubando un sacco di cose, cioè mi arrivano i pacchi vuoti. Ci sono un sacco di corrieri ladri quest’anno. Sono seria e sconvolta a proposito”

Il racconto di Giulia De Lellis

Le De Lellis ha raccontato di essere stata vittima di questi episodi più di una volta. Infatti, ha dichiarato che già questa cosa le è capitata più di 4 o 5 volte. Insomma, si può parlare di veri e propri ladri di regali di Natale. “Forse perché devono fare i regalini di Natale e stanno in difficoltà. Non so veramente cosa pensare”, ha poi continuato Giulia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha voluto condividere questa brutta disavventura che le è capitata con le sue fan, chiedendo se già a qualcuno fosse capitata la stessa cosa. Insomma, un modo non proprio bello di iniziare le feste di Natale per Giulia.