Kate Middleton e il Principe William hanno infranto il regolamento anti-Coronavirus? Sui social impazza la bufera.

I duchi di Cambridge, Kate Middleton e il Principe William, sono finiti nell’occhio del ciclone per aver infranto le regole anti-Coronavirus: i due si sono incontrati col Principe Edoardo insieme alle rispettive famiglie.

William e Kate: la polemica

La famiglia Reale è finita nell’occhio del ciclone per alcune foto riguardanti l’ultimo incontro avuto da William e Kate e il Principe Edoardo e sua moglie Sophie. Insieme ai rispettivi figli, le due famiglie sarebbero state composte in tutto da 9 persone, mentre le nuove norme anti-Coronavirus in Inghilterra parlerebbero chiaro: è possibile incontrare amici e familiari purché si resti al di sotto di gruppi da 6 persone. Le due famiglie si sono “mescolate” a Sandringham, dove si sono recate per una tradizionale passeggiata nel bosco insieme ai bambini.

Per il momento la famiglia Reale non ha replicato contro la bufera che si è scatenata per l’incontro tra i due Principi e le rispettive famiglie, ma sui social le foto hanno rapidamente fatto il giro del web scatenando una valanga di polemiche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑩𝒓𝒊𝒕𝒊𝒔𝒉.𝒓𝒐𝒚𝒂𝒍.𝒄𝒉𝒊𝒍𝒅𝒓𝒆𝒏👸🤴 (@british.royal.children)

A causa delle norme anti-Covid e della nuova variante del virus che ha cominciato a diffondersi proprio in Gran Bretagna, anche la famiglia Reale è tenuta ad attenersi rigorosamente alle regole previste per far fronte all’emergenza. A causa della pandemia da Coronavirus anche i Reali inglesi non potranno trascorrere insieme le Feste di Natale, e sembra che la Regina Elisabetta trascorrerà il Natale da sola insieme al marito, il Principe Filippo, nel castello di Windsor.