Si è spento Giorgio Gucci, nipote del fondatore del famoso marchio nel 1921. Primogenito di Aldo e Olwen era un grande appassionato di arte, cavalli e viaggi.

Grave lutto nel mondo della moda. In una nota inviata alla stampa la famiglia di Giorgio Gucci, nipote del fondatore del famoso marchio fiorentino Guccio Gucci, ha comunicato la sua morte. Giorgio era primogenito di Aldo e Olwen Gucci, terza generazione della famiglia che nel 1921 dava vita ad uno dei brand oggi più famosi al mondo.

“Uno dei fautori della memorabile espansione della casa di moda fiorentina – si legge nella nota diffusa dalla famiglia – amato da tutti come un uomo integerrimo e dallo spirito creativo, sostenitore di una casata che ha portato il vessillo della moda e dello stile Italiano all’estero”. La carriera di Giorgio Gucci iniziò a Roma, nel noto negozio di via Condotti. “Un viaggiatore instancabile e integro padre di famiglia” ma anche un grande appassionato di arte e innamorato del mondo dei cavalli, che accudiva al Monte Argentario, dove abitava nel corso dell’estate.

Giorgio da molti anni era impegnato non solo nella ricerca ma anche nella promozione degli artisti ed in particolare per i pittori. Aveva, ricorda la famiglia, “una sensibilità verso l’effimero che riversava nel gusto artistico delle collezioni Gucci durante gli anni in cui era ai vertici dell’azienda”.