Kevin Prince Boateng ha dedicato un emozionante messaggio a Melissa Satta, con cui ha da poco annunciato di essersi separato.

Il matrimonio di Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è definitivamente naufragato, e dopo l’annuncio ufficiale di separazione il calciatore ha dedicato un commovente messaggio all’ex moglie, con cui si è lasciato in maniera pacifica.

Melissa Satta: il messaggio di Boateng

L’amore tra Melissa Satta e Kevin Prince Boateng è giunto al termine, e i due hanno annunciato pubblicamente la loro separazione attraverso i social. A poche ore dall’annuncio di sua moglie, Boateng ha scritto un tenero messaggio a lei dedicato: “Grazie per la magnifica moglie che sei stata e per la splendida mamma che sei e che sarai!”, ha scritto il giocatore tedesco-ghanese, via social. Anche la Satta lo aveva ringraziato nel suo post via social per i 9 anni trascorsi insieme e per il dono più grande, ovvero il loro bambino, Maddox.

I due avrebbero deciso di lasciarsi a quasi un anno dal ritorno di fiamma: la coppia si era infatti separata una prima volta nel 2018, ma poi aveva deciso di tentare di nuovo a stare insieme per il bene del bambino che hanno avuto insieme.

“Dopo un periodo di separazione, abbiamo deciso di interrompere definitivamente la nostra relazione, nel pieno rispetto delle reciproche posizioni ed in totale serenità, fermo restando che rimarremo l’uno per l’altro un importante punto di riferimento per la crescita di nostro figlio Maddox”, hanno fatto sapere i due attraverso i social. La coppia dunque si sarebbe separata pacificamente, e in tanti sono in attesa di sapere cosa riserverà per loro il futuro.