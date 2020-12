Sui social sono spuntati dei messaggi tra Sonia Lorenzini e Mario Ermito prima del loro ingresso al GF Vip.

Sonia Lorenzini ha lasciato intendere che tra lei e Mario Ermito, nuovo concorrente del GF Vip, in passato ci sarebbe stato uno scambio di messaggi e che lui sarebbe sembrato interessato a corteggiarla. Sui social è spuntato uno scambio di messaggi tra i due.

Sonia Lorenzini e Mario Ermito: i messaggi

Sonia Lorenzini si è detta stupita dal comportamento di Mario Ermito al Grande Fratello Vip visto che in passato il gieffino avrebbe tentato di corteggiarla (mentre ora sembrerebbe del tutto disinteressato). Sui social i fan hanno scovato uno scambio di messaggi tra i due tra i commenti a una foto della Lorenzini. “La voce del mare parla all’anima”, ha scritto Mario, mentre Sonia ha risposto: “…E fa bene al cuore!”

Confidandosi con Dayane Mello a proposito dello scambio di messaggi avuto con Mario Ermito, l’ex volto di Uomini e Donne ha dichiarato: “Mario mi ha scritto su Instagram, ci siamo trovati anche bene a parlare, ma io ero molto concentrata su me stessa. Mi sono lasciata a maggio ed a luglio sono partita per un viaggio e mentre ero via, lui mi ha scritto. Perché non mi caga qua? Lui ogni tanto lancia la battutina, ma se il suo modo di corteggiare una persona è versare l’olio nella camomilla…”. Tra i due nascerà qualcosa nella casa del Grande Fratello Vip? Per il momento i due non si sono confrontati sullo scambio di messaggi da loro avuto nei mesi scorsi, e Mario Ermito non sembra interessato a farsi avanti con la Lorenzini. Lui stesso ha dichiarato al GF Vip di essere uscito da una storia importante, che avrebbe lasciato profonde ferite nel suo cuore.