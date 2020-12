Elvis Nudo, figlio dell'attore Walter Nudo, si è fidanzato con una ragazza di nome Vanessa Vestita.

Walter Nudo: il figlio e la fidanzata

Elvis Nudo, giovane figlio dell’attore Walter Nudo, sembra aver trovato la felicità accanto a una ragazza di nome Vanessa Vestita.

I cognomi dei due ragazzi hanno creato grande ilarità sui social, dove per il momento i due si sono mostrati romanticamente assieme. “Nudo e Vestita. Era destino che vi trovaste”, ha scritto qualcuno tra i commenti agli scatti dei due giovani sui social. Elvis Nudo lavora al Teatro Michajlovskij di San Pietroburgo come ballerino (sua madre, Tatiana Tassara, è ballerina professionista) e anche Vanessa lavora nel mondo della danza. I due si sarebbero conosciuti in questo ambiente e da subito tra loro sarebbe scoccata la scintilla.

Oltre ad Elvis, Walter Nudo e la sua ex moglie hanno anche un altro figlio, Martin, e l’attore ha sempre dichiarato di essere molto legato ad entrambi i suoi ragazzi. I due ragazzi vivrebbero entrambi all’estero e per questo l’attore ha affermato di riuscire a vederli solamente 2 volte l’anno. “Se le loro strade li portano lontano da me, non significa perderli”, ha dichiarato l’attore. Oggi l’attore ha ritrovato la serenità accanto a Roberta Nigro, impiegata Mediaset a cui l’attore sarebbe legato dal 2019.