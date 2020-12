Alessandra Mussolini lascia la politica: “Ciclo chiuso”

Alessandra Mussolini ha deciso di chiudere per sempre la sua esperienza nella politica, e ha confessato i suoi nuovi progetti.

Alessandra Mussolini ha annunciato che per lei la politica sarebbe un capitolo chiuso e, dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle – dove si è classificata terza finalista – ha dichiarato di aspirare a un altro tipo di progetto.

Alessandra Mussolini lascia la politica

Dopo l’esperienza a Ballando con le Stelle – che la vista classificarsi terza sul podio – Alessandra Mussolini ha dichiarato di voler chiudere per sempre con la politica, e di essere alla ricerca di nuovi progetti che, per il momento, non saprebbe dire se saranno nel campo artistico (del resto, a causa dell’emergenza Coronavirus, molte attività sarebbero temporaneamente sospese per evitare contagi). L’ex politica si è detta soddisfatta dell’esperienza vissuta nel talent show di Milly Carlucci, che le avrebbe insegnato a conoscere lati di sé finora a lei oscuri:

“Mi ha fatto conoscere tanti aspetti della mia personalità che ancora non conoscevo o magari erano rimasti nascosti.

Ma soprattutto mi ha fatto conoscere tanti muscoli che pensavo di non avere. Io sono sempre stata molto istintiva, se vogliamo passionale, e quando faccio le cose metto tutta me stessa, non le faccio mai a metà le cose”, ha dichiarato. L’esperienza nel talent show non è stata priva di difficoltà per Alessandra Mussolini: dopo un grave infortunio che l’ha quasi costretta al ritiro il suo compagno di ballo, Maykel Fonts, è risultato positivo a Covid19 a pochi giorni dalla finale.

A sorpresa la Mussolini si è quindi esibita con Samuel Peron, escluso dallo show proprio perché all’inizio delle riprese aveva il Coronavirus.