Gf Vip, Alfonso Signorini su un concorrente: “Mi ha detto che avrebbe dimenticato la fidanzata una volta dentro la casa”.

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini continua a far discutere. Ovunque si parla delle avventure dei concorrenti rinchiusi, ormai da quasi quattro mesi, all’interno della casa di Cinecittà. Nonostante siano passati così tanti giorni ancora non si è formata nessuna coppia.

Ospite di Casa Chi, proprio Alfonso Signorini, ha avuto l’occasione per lanciare qualche scoop e togliersi anche qualche piccolo sassolino dalle scarpe. In particolare, il direttore, ha parlato di un concorrente, di cui non ha però detto il nome, che, pare, prima di entrare nella casa, gli ha detto che addirittura avrebbe addirittura potuto tradire la sua fidanzata. “C’è qualcuno nella casa di adesso che a mia domanda diretta durante il provino: ‘Se entri nella casa del Grande Fratello con la fidanzata come ti comporti?‘ la sua risposta è stata ‘Ma io se entro neanche me la ricordo più, me la sfancu*o e non mi ricordo neanche più di lei’.

E adesso è nella casa a fare i cuoricini”.

Lo scoop di Alfonso Signorini

A quel punto è intervenuto anche il giornalista Gabriele Parpiglia che ha chiesto se fosse il solito concorrente che durante il provino avrebbe detto di preferire il Grande Fratello alla fidanzata. Alfonso Signorini non si è sbilanciato ma ha fatto una risata che starebbe a significare solo una conferma. Secondo molti si tratterebbe di Andrea Zelletta.

Proprio Parpiglia, nel corso di una puntata di settembre di Casa Chi, aveva raccontato delle cose su Zelletta.

“Su Zelletta a me è arrivata una voce che non so se corrisponde al vero, ma pare che quando è stato provinato gli sia stato chiesto ‘Ma fra il Grande Fratello e la tua fidanzata chi preferisci?’ e lui ha risposto ‘il Grande Fratello’. Magari lo manderanno in onda o magari mi sbaglio io. Questa risposta ovviamente, se fosse vera, gli apre un mondo”.