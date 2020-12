La nota food blogger Benedetta Rossi, con un post su Instagram ha fatto sapere che si prenderà del tempo per stare con il marito.

L’abbiamo imparata ad amare per le sue ricette che ci fanno subito sentire quell’aria di casa. Benedetta Rossi nota food blogger che ha spopolato nel web raggiungendo milioni di follower ha deciso di parlare a cuore aperto annunciando su Instagram di voler prendersi del tempo da dedicare a sé stessa e soprattutto con il marito Marco e “Cloud”.

Ha deciso quindi di “staccare la spina” per qualche giorno allontanandosi seppur per poco dalla tecnologia tornando quindi alla sua vita prima di diventare famosa e soprattutto ritornando a sentire quel “bisogno di normalità”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Rossi (@fattoincasadabenedetta)

Le parole di Benedetta Rossi su Instagram

Un volto sorridente immersa nella sua cucina di casa. Benedetta Rossi, food blogger nota le ricette “fatte in casa da Benedetta” si presenta così su Instagram mostrando tutta la sua semplicità. Proprio con questa naturalezza Benedetta ha annunciato su Instagram di voler prendere una pausa seppur breve per potersi dedicare al marito e a “Cloud”.

“Ormai mi conoscete, sapete come sono fatta, condivido con voi la mia quotidianità, le mie gioie, le mie paure, la mia vita con Marco e Cloud.

É stato un anno molto impegnativo un po’ per tutti e anche per me.

Ho lavorato tanto, non mi sono tirata indietro di fronte a nuove responsabilità, ho attraversato momenti difficili, ho messo tutta me stessa in quello che dovevo portare a termine e sono arrivate tante bellissime e inaspettate soddisfazioni….ma proprio perchè non voglio perdere l’entusiasmo a causa della stanchezza, ho bisogno di staccare un pò la spina”. Ha poi concluso che questo momento di pausa sarà breve: “So già che capirete questo mio bisogno di silenzio e di normalità, ma voglio comunque chiedervi scusa per questa assenza che, vi prometto, sarà breve”.