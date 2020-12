Chiara Ferragni mostra il pancione senza indossare il reggiseno: sui social la foto fa il boom di like.

Chiara Ferragni ha mostrato il suo pancione al settimo mese di gravidanza postando uno scatto senza reggiseno: la foto ha fatto il pieno di like da parte dei fan sui social.

Chiara Ferragni: il pancione senza reggiseno

Chiara Ferragni è entrata nel settimo mese di gravidanza, e sui social non perde occasione per chiacchierare con i fan di uno dei loro argomenti preferiti: l’imminente arrivo della sua seconda figlia, la cui nascita è prevista per marzo.

In uno dei suoi ultimi scatti sui social l’influencer ha messo in mostra il pancione coprendo il seno soltanto con un braccio, e in tanti le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza e per il suo fisico perfetto anche in gravidanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

Per l’influencer e la sua famiglia si tratta di un momento magico e quello del 2020 sarà l’ultimo Natale che lei, Fedez e Leone passeranno in 3. Per il momento l’influencer e il rapper hanno preferito non svelare il nome della piccola in arrivo, ma hanno spiegato che nascerà in Italia (infatti, a causa dell’emergenza Coronavirus, l’influencer ha preferito non spostarsi da Milano, dove lei e la sua famiglia attualmente risiedono).

La bambina dovrebbe nascere a marzo come il fratello maggiore, Leone, nato il 18 del mese. I fan sono impazienti di sapere tutti i dettagli sull’arrivo della “Baby girl”, e finora Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di accontentarli postando foto delle ecografie e svelando dettagli sullo sviluppo della gravidanza. L’influencer ha dichiarato di aver sempre desiderato una figlia femmina, e finalmente il suo sogno si sarebbe realizzato.