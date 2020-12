De Grenet contro Orlando, rischio squalifica: “Cacciatemi pure”

Provvedimenti disciplinari in vista per Samantha De Grenet? La donna si è scagliata duramente contro Stefania Orlando.

In questa edizione del Grande Fratello Vip non mancano certo i colpi di scena. Dopo aver parlato del durissimo sfogo di Sonia Lorenzini contro Adua Del Vesco, passiamo ad una lite davvero furiosa tra Samantha De Grenet e Stefania Orlando.

Il motivo? Una semplice teglia da forno.

SDG: “Io la uccido. Ho detto che la uccido. Cacciatemi” #GFVIP pic.twitter.com/pPAmbBcsnp — Il Grande Flagello (@grande_flagello) December 22, 2020

DeGrenet a rischio squalifica

Donne dal carattere molto forte quelle all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Le concorrenti si sono nuovamente scontrate per una semplice teglia da forno, ma quando hanno cercato di chiarirsi la situazione è solo peggiorata.

Un momento di grande tensione che ha raggiunto il picco quando la De Grenet si è appartata con Sonia Lorenzini e ha commentato quanto accaduto. La donna ha detto delle cose davvero molto pesanti riguardo la sua coinquilina, tanto da dichiarare di volerle mettere le mani al collo e di volerla uccidere. Sicuramente si tratta di un momento di rabbia e di sfogo, ma le parole pronunciate sono davvero molto pesanti.

“Le sarei saltata al collo. Forse tu non hai capito come sono io. Se una persona si permette di toccare mio figlio, mia madre, mio padre, la mia famiglia in situazioni becere, io ti asfalto. Potrei metterti le mani addosso. Da quando sono entrata che mi rompe le scatole dai” ha dichiarato Samantha De Grenet, completamente travolta dalla rabbia. “Quella non si deve proprio permettere. Non mi tiri fuori mio figlio in una discussione dicendo ‘che insegnamenti dai a tuo figlio’. Oh, ma io ti uccido. Adesso cacciatemi, ho detto che la uccido. Non me ne frega nulla, non mi importa un ca..o, non me ne frega un cavolo” ha aggiunto Samantha De Grenet. Squalifica in arrivo?