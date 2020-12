Elettra Lamborghini ha deciso di augurare un buon Natale ai suoi fan lanciandosi in un twerking a dir poco bollente.

Elettra Lamborghini: il twerking di Natale

Elettra Lamborghini non perde occasione per sedurre i suoi fan, e con la sua solita ironia ha postato un video del suo twerking bollente scrivendo: “Merry Twerking Christmas!! from me e il mio culon! Che dopo questo 2020 di culon ce ne vuole tanto”.

Il video ha presto fatto il pieno di like da parte dei fan, sedotti dalle curve bollenti dell’affascinante ereditiera.

Dopo le nozze con Dj Afrojack e una luna di miele lampo a Dubai, l’ereditiera è tornata in Italia per trascorrere il Natale con la sua famiglia e dedicarsi ai suoi impegni di lavoro.

Per Elettra Lamborghini si tratta di un Natale molto speciale, visto che è il primo da sposata: il 26 settembre lei e Afrojack, al secolo Nick Van De Wall, sono convolati a nozze con una lussuosa cerimonia. I preparativi per il matrimonio hanno portato via molto tempo all’ereditiera, che si è personalmente dedicata alla scelta dei dettagli insieme al wedding planner Enzo Miccio, che l’ha assistita anche nella scelta dell’abito.

Emergenza Coronavirus a parte il matrimonio è andato a gonfie vele, e l’ereditiera ha fatto sapere che prima delle nozze tutti gli ospiti sono stati sottoposti al tampone pur di evitare contagi durante il grande giorno.