Al Grande Fratello Vip Sonia Lorenzini è scoppiata in lacrime per un messaggio aereo, peccato che non fosse indirizzato a lei.

Sonia Lorenzini è scoppiata in lacrime per un messaggio aereo che ha sorvolato la casa del GF Vip, peccato che il messaggio fosse indirizzato a Stefania Orlando e non a lei.

Sonia Lorenzini: l’aereo per Stefania

Un equivoco ha scatenato la reazione di Sonia Lorenzini al GF Vip, incredula di ricevere il suo primo aereo da parte dei fan.

Nel messaggio riportato dal velivolo era scritto: “SO vali più di ciò che pensi – Viperelle”, peccato che il messaggio non fosse per Sonia come da lei creduto, bensì per Stefania Orlando. “Viperelle” è infatti il nome con cui sono solite farsi chiamare le fan di Stefania, che ha subito ammesso: “Amore magari Sonia Lorenzini è SL e Stefania Orlando è SO”. La conduttrice ha preferito non insistere vista la reazione di Sonia Lorenzini, felicissima per il messaggio.

A seguire però molti fan hanno chiesto al Grande Fratello Vip di chiarire l’episodio, e sulla vicenda si è espresso anche Simone Gianlorenzi, compagno di Stefania Orlando: “Ho provato a contattare la redazione, non so se faranno qualcosa. Comunque Stefania ha amato il fandom #viperelle, quando saprà che è il suo impazzirà! Sono in arrivo altri due aerei…occhi puntati! Cose mai viste!”, ha scritto via social.