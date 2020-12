Pierpaolo Pretelli ha ricevuto un messaggio aereo al Grande Fratello Vip: sarebbe stato inviato da Elisabetta Gregoraci.

Elisabetta Gregoraci ha inviato un aereo a Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip? Un aereo indirizzato dalla showgirl è volato sopra la casa, e Pierpaolo sembra proprio convinto che sia indirizzato a lui.

Elisabetta e l’aereo a Pierpaolo

“Pierpa, vola solo.

Harry Christmas Greg”, si legge sul messaggio aereo – attribuito a Elisabetta Gregoraci – che è volato sopra la casa del Grande Fratello Vip. Vedendo passare il messaggio Pierpaolo si è detto emozionato ed è corso ad abbracciare gli altri concorrenti: “E’ di Elisabetta! Lei mi chiama Pierpa”, ha affermato. Sarà vero? Per il momento la showgirl non ha confermato la notizia. E cosa starà a significare quel “vola solo?” Secondo qualcuno il messaggio avrebbe a che vedere col recente feeling sbocciato tra l’ex velino e Giulia Salemi (che con Elisabetta Gregoraci avrebbe avuto qualche diverbio in passato).

In diretta tv l’ex moglie di Briatore aveva affermato che le sarebbe piaciuto rivedere Pierpaolo accanto alla sua ex, Ariadna Romero, madre di suo figlio Leonardo. Anche delle fan del velino – appostate fuori dal GF Vip – si sono messe a urlare contro Giulia Salemi intimando a Pierpaolo di non legarsi a lei. La reazione dei due è stata ovviamente di rabbia e frustrazione, e Pierpaolo ha affermato quello che vorrà pur di essere infelice, fregandosene dei giudizi altrui.

Pur essendosi messo il cuore in pace su Elisabetta Gregoraci sembra che i suoi sentimenti per la showgirl siano ancora evidenti.