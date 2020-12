La partecipazione di Elenoire Ferruzzi al GF Vip - data per certa nelle scorse settimane - sarebbe a rischio.

A quanto pare la partecipazione di Elenoire Ferruzzi sarebbe in dubbio per la quinta edizione del Grande Fratello Vip, e al momento non è ancora chiaro se entrerà come concorrente o guest star del programma.

Elenoire Ferruzzi: dubbi sulla partecipazione

Nei giorni scorsi erano circolate indiscrezioni circa la partecipazione di Elenoire Ferruzzi alla quinta edizione del Grande Fratello Vip dove, secondo i rumor, sarebbe dovuta entrare in qualità di guest star (un po’ come Giacomo Urtis prima che diventasse un concorrente a tutti gli effetti).

Al momento sembra che la sua partecipazione sia però in dubbio, e a tal proposito Giuseppe Candela ha svelato: “Vi avevamo comunicato l’ipotesi dell’arrivo nella casa del Grande Fratello Vip della performer transessuale Elenoire Ferruzzi. A Cologno Monzese gira voce che qualcuno avrebbe espresso molti dubbi su questa possibilità e all’improvviso l’idea sarebbe finita in stand by. Chi non ha voluto la Ferruzzi?”.

Tanti speravano di poter vedere Elenoire Ferruzzi al GF Vip, e lei stessa aveva gioito della notizia via social (pur non avendola confermata).

In tanti si chiedono se entreranno anche altri nuovi volti nella casa del reality show, ora che è stato confermato il prolungamento del programma fino a febbraio. Alfonso Signorini svelerà qualche dettaglio in merito? Per il momento sui profili social della Ferruzzi tutto tace, e quindi i suoi fan dovranno attendere la prossima settimana per sapere con certezza se sarà o meno uno dei nuovi volti del GF Vip.