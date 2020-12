Rosalinda Cannavò ha deciso di prendere le distanze da Dayane Mello, sua migliore amica al Grande Fratello Vip.

Dopo le ultime discussioni con l’amica Dayane Mello, Rosalinda Cannavò ha deciso di seguire il consiglio di Giulia Salemi e di prendere le distanze dalla modella brasiliana.

Rosalinda: la pausa da Dayane

Complice l’ingresso dei nuovi concorrenti – che ha sicuramente rotto gli equilibri tra i concorrenti del GF Vip – Rosalinda Cannavò ha vissuto non poche tensioni con la sua amica del cuore Dayane Mello, che l’ha accusata di averla introdotta nel gossip tra lei, Sonia Lorenzini e Mario Ermito.

Il rapporto tra Dayane e Rosalinda sta vivendo settimane di alti e bassi, e per questo l’attrice si è confessata con Giulia Salemi – anche lei nuova concorrente di questa quinta edizione del reality show. Su consiglio della modella italopersiana, Rosalinda ha deciso che per un po’ sarà meglio prendere le distanze da Dayane Mello, in attesa che forse il rapporto torni a splendere della complicità delle prime settimane.

Le due sembravano a dir poco “innamorate” l’una dell’altra, e per giorni hanno infuocato gli animi dei telespettatori con i loro baci bollenti.

Adesso Rosalinda si trova a dover fare i conti anche con Sonia Lorenzini, che non ha affatto gradito la nomination da parte sua nella diretta del 21 dicembre. Le due riusciranno a chiarire? Per il momento sembra che Rosalinda sia nei pasticci anche con Mario Ermito, che l’ha affrontata a spada tratta proprio per via delle avances che avrebbe fatto a lei in passato (e che Rosalinda avrebbe velatamente riportato a Sonia Lorenzini).

I tre riusciranno a trovare una sorta di equilibrio almeno durante le feste Natalizie? Durante la serata di Capodanno al GF Vip si svolgerà una diretta speciale e con molti ospiti.