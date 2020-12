A "Casa Chi" Alfonso Signorini ha rivelato che dalla porta rossa di Cinecittà potrebbero presto entrare nuovi vipponi: chi saranno?

Da Cristiano Malgioglio a Giulia Salemi, da Cecilia Capriotti a Samantha de Grenet, fino ai meno fortunati Stefano Bettarini a Filippo Nardi. Tali e tanti sono i gieffini entrati nella Casa più spiata d’Italia nel corso dell’ultimo mese e mezzo.

Tuttavia le new entry potrebbero non essersi ancora concluse, come confessato dallo stesso Alfonso Signorini a “Casa Chi”. Il presentatore del popolare reality di Canale 5 ha infatti dichiarato che dall’ambita porta rossa potrebbero presto entrare altri vipponi. Ma di chi si tratta nello specifico?

Dopo la rivelazione del padrone di casa del Gf Vip, il giornalista Gabriele Parpiglia è scoppiato a ridere, segno evidente che potrebbe già sapere qualcosa in merito a tali nuovi presunti ingressi. “La gente ormai guarda il GF come si guardava Beautiful. Praticamente è una soap opera…”, ha dichiarato l’esperto di gossip. Quali saranno dunque i possibili nuovi volti che andranno nuovamente a rimescolare le carte nella magione romana? Non resta che attendere i nuovi aggiornamenti per saperne di più.

Nel mentre, ci prepariamo a festeggiare il Natale con gli attuali Vip, certi che sapranno allietare le festività in questi tempi poco felici.