Alcuni famosi ex volti di Uomini e Donne sarebbero in lizza per L'Isola dei Famosi 2021, condotto da Ilary Blasi.

Nonostante sia ancora incerta la data d’inizio dell’Isola dei Famosi 2021 – slittata a data da destinarsi a causa dell’emergenza Coronavirus – sono tanti i nomi in lizza a prendere parte allo show.

Isola dei famosi 2021: i concorrenti

Diversi ex volti noti di Uomini e Donne sarebbero in lizza per prendere parte all’Isola dei Famosi 2021, condotta da Ilary Blasi: tra loro Andrea Cerioli, l’ex compagno di Gemma Galgani Giorgio Manetti, e l’ex corteggiatore Nicola Vivarelli. Oltre a loro anche le ex troniste Giovanna Abate e Angela Nasti sarebbero in lizza per prendere parte al reality show, Coronavirus permettendo. A loro potrebbero aggiungersi Asia Argento e l’ex annunciatrice Alessandra Canale, come lo speaker radiofonico Marco Baldini e l’ex fidanzato di Pamela Prati, Luigi Oliva.

Al momento non sono emersi dettagli circa la data in cui dovrebbero iniziare le riprese, anche se con tutte le probabilità il programma potrebbe slittare alla primavera del 2021. Stando ai rumor in circolazione sarà Ilary Blasi a condurre quest’edizione dopo l’addio di Alessia Marcuzzi al programma. Si vocifera che al suo fianco possa esserci l’attore turco Can Yaman, diventato una vera e propria celebrità in Italia.

Le riprese del programma a causa della pandemia in corso dovrebbero svolgersi alle Canarie, e non più in Honduras come per le precedenti edizioni. Chi altro si aggiungerà alla lista dei presunti concorrenti? I fan del programma per il momento dovranno accontentarsi del GF Vip, prolungato in via eccezionale fino a febbraio.