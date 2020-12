Dopo aver vinto una cifra da capogiro, il super campione dell’eredità Massimo Cannoletta ha deciso di ritirarsi, non senza commuoversi.

Dopo essere rimasto in gara per diverse settimane, e aver partecipato a molte ghigliottine vincendo anche importi di un certo spessore, Massimo Cannoletta ormai conosciuto dal grande pubblico come il “Super Campione dell’eredità”, ha deciso di lasciare il passo ad un nuovo campione.

Il suo è stato un addio molto sentito non certamente privo di emozioni dove il campione ha donato un pensiero oltre che allo staff del programma l’eredità, anche alle persone positive al Coronavirus che in questi giorni gli hanno scritto.

Massimo Cannoletta ha poi evidenziato come la sua vita come tutte le cose deve proseguire. “Ora vado finalmente a fare il presepe”. Ad ogni modo il suo non sarebbe un addio, ma semplicemente un arrivederci.

Potremo aspettarci in futuro che venga richiamato magari assieme agli altri campioni che hanno fatto la storia di questo programma.

Un’avventura incredibile, una gioia ogni sera.

Un percorso durato molto più di quanto mi aspettassi.

Ora continua su altri sentieri, su Twitter e Instagram. Grazie a chi mi ha scritto, sostenuto, incitato o criticato. Grazie a tutti. E soprattutto grazie, Flavio. #leredita https://t.co/LVRt7483Sz — Massimo Cannoletta (@Massimo20_IT) December 23, 2020

Cannoletta ha lasciato “L’eredità”

51 giorni, 33 ghigliottine, 280 mila euro vinti.

Queste le cifre del Super Campione de “L’eredità” che dopo diverse settimane ha deciso di abbandonare il programma.

“Grazie a tutti, a tutta la squadra. Nel momento in cui sarà passata questa pandemia, mi aspetto da te una stretta di mano e un abbraccio. Voglio ringraziare la regia e i tecnici, tutti. Voglio dedicare questa mia partecipazione alle persone positive al virus che mi hanno scritto in queste settimane e hanno ringraziato, non solo me ma tutti noi, per aver alleggerito la loro situazione”, ha dichiarato il super campione visibilmente emozionato.

Chi è Massimo Cannoletta?

Originario della provincia di Lecce, Massimo Cannoletta ha 46 anni è laureato in Scienze Politche. Per diverso tempo ha lavorato presso una nave da crociera come responsabile del programma culturale. Dalla primavera del 2020, tuttavia è senza lavoro. Massimo Cannoletta naturalmente si è fatto apprezzare dal grande pubblico per la sua cultura enciclopedica.