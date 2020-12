La reazione di Sonia Lorenzini non è piaciuta al pubblico, che ha chiesto la squalifica della concorrente.

Sonia Lorenzini è una delle ultime arrivate all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ma ha già saputo far parlare molto di sé. La donna, in questi giorni, sembra aver completamente perso la pazienza con Rosalinda, o Adua Del Vesco, che è nel reality fin dall’inizio di questa edizione.

Sonia Lorenzini: squalifica in arrivo?

L’ex tronista è rimasta molto male quando ha scoperto che l’attrice ha deciso di nominarla. La donna non ha preso per niente bene questa nomination e dopo la puntata di lunedì 21 Dicembre ha perso completamente la pazienza.

“La prossima volta chiedi ad altri di parlare e aiutarti. Mi confidi le cose e mi ringrazi che ti ho fatta sbloccare e poi me la metti in quel posto? Tu sei una gran furba e adesso il quadretto ha un senso. Sei una ragazza molto furba. Hai fatto la pipì fuori dal vaso. […] Ho legato con poche persone e guarda te questa st…za, che ancora la aiuto a scrivere le cose e a ‘sbloccarsi’, ma va…falsa! Sei una falsa.

[…] Vaffa…lo, gliele faccio cadere tutte le maschere. Le renderò la vita un inferno qua dentro. Le persone che fanno i giochetti così subdoli no. Ti rimetti un attimino al tuo posto e ti sego le gambine” è stato il duro sfogo della Lorenzini.

Secondo quanto riportato da Fanpage.it, da Il Mattino e dal Corriere dello Sport, Sonia Lorenzini sarebbe andata oltre, aggiungendo parole come “c.gna”, “str..za”, “vipera” e andando sempre più sul pesante, anche se al momento non ci sono video che testimoniano questi insulti. L’accanimento nei confronti dell’attrice non è piaciuto per niente ai telespettatori, soprattutto per la gravità delle parole usate. “Ti sego le gambine” è un’altra frase considerata inaccettabile all’interno di un reality show. Proprio come è successo per Samantha De Grenet, anche in questo caso il pubblico a casa ha chiesto la squalifica immediata. Su Twitter è già nato l’hashtag “fuorisonia“. Nonostante questo, Adua Del Vesco è andata a chiederle scusa.