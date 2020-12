Stella Tennant è morta improvvisamente: la modella britannica aveva sfilato per il mondo dell’alta moda.

Stella Tennant si è spenta all’età di 50 anni. La super modella in tutta la sua carriera ha sfilato per stilisti di grande fama come Chanel, Valentino, Gucci e Calvin Klein e recentemente aveva avviato un lavoro come designer. La sua morta è stata improvvisa.

A darne notizia è stata la famiglia, che tuttavia non ha specificato le cause.

La morte di Stella Tennant

“È con grande tristezza che annunciamo la morte improvvisa di Stella Tennant il 22 dicembre 2020. Stella è stata una donna meravigliosa e un’ispirazione per tutti noi. Ci mancherà moltissimo“, ha dichiarato la famiglia della modella. Quest’ultima lascia il marito, l’osteopata francese David Lasnet, e quattro figli tra i 22 e i 15 anni.

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati dal mondo della moda. “Stella per me era un esempio unico e assoluto di come l’eleganza parta dall’anima“, ha dichiarato Pierpaolo Piccioli, direttore creativo di Valentino. “Aveva una luce che brillava da dentro“. Parole di elogio anche da parte di Piero Piazzi, agente che ha lavorato con la modella per dieci anni. “Una delle persone più gentili, umili, simpatiche e belle che abbia mai conosciuto.

Non è mai caduta preda del sistema“, ha detto. Per tanti la sua morte improvvisa è stata un fulmine a ciel sereno.