Dopo un anno d’amore Ariana Grande ha annunciato che sposerà l’agente immobiliare Dalton Gomez, e sui social ha mostrato il prezioso anello con diamanti che lui le avrebbe regalato per la fatidica proposta.

Ariana Grande si sposa

Nel 2021 Ariana Grande convolerà a nozze? Alcuni scatti su Instagram e una foto della cantante con l’anello al dito, sembrano confermarlo.

“Per sempre, e anche di più”, ha scritto Ariana Grande postando alcuni scatti romantici in cui è ritratta insieme al fidanzato, il giovane agente immobiliare Dalton Gomez. Lui le avrebbe donato il prezioso anello che la cantante indossa in una delle foto, e che sembra promettere i fiori d’arancio.

I due si sono fidanzati nel 2019, e finora la liaison è parsa procede a gonfie vele: sui social la cantante e l’agente immobiliare non hanno mai smesso di mostrarsi insieme, felici ed innamorati, e sembra sempre più certo che proprio per questo abbiano deciso di convolare presto a nozze. La foto in cui la giovane cantante ha mostrato il suo prezioso anello di fidanzamento è stato commentato anche dalle amiche Hailey Bieber, moglie di Justin Bieber, che le ha scritto: “Sono così felice per voi, ragazzi”, mentre Demi Lovato le ha fatto eco scrivendo: “Questo anello è tutto!”.

I fan sono impazienti di conoscere altri dettagli e chissà se Ariana Grande svelerà ulteriori dettagli riguardo alle sue attesissime nozze.