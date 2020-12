Il successo della cultura nella prima serata di mercoledì 23 Dicembre.

Gli ascolti tv della prima serata di mercoledì 23 Dicembre sono andati abbastanza bene, ma i dati Auditel svelano dei numeri meno alti delle altre serate. Durante questa serata è stata sicuramente premiata la cultura, anche se la sfida tra Rai1 e Canale5 è stata davvero molto agguerrita e la scelta è stata molto difficile per i telespettatori.

Ascolti tv 23 Dicembre

La gara di share della prima serata di mercoledì 23 Dicembre è stata vinta ufficialmente da Rai1, che ha mandato in onda Ulisse-Il Piacere della Scoperta, che è stato scelto da 3.732.000 telespettatori, ottenendo il 15.9% di share. Al secondo posto di questa sfida è stato raggiunto dai Fratelli Caputo, su Canale5, che ha conquistato 3.385.000 telespettatori, per uno share complessivo del 14.8%.

Rai2 ha mandato in onda il film d’animazione per bambini Alla Ricerca di Nemo, che ha tenuto incollati allo schermo 1.475.000 telespettatori, per uno share totale del 5.8%. Chi l’ha visto?, andato in onda su Rai3, ha conquistato 1.897.000 telespettatori, con uno share totale dell’8.3%.

Stasera Italia Speciale, andato in onda su Rete4, ha conquistato 749.000 telespettatori, arrivando a totalizzare un dato share del 2.9%.

Italia1 ha trasmesso Le Iene presentano: L’incredibile viaggio di Marika, che hanno intrattenuto 1.131.000 telespettatori, pari ad uno share del 4.8%. Parenti serpenti, andato in onda su La7, ha conquistato 709.000 telespettatori, per uno share totale del 2.9%. TV8 ha mandato in onda Venti20…Quasi 21, che ha conquistato 94.000 telespettatori, per un totale di share dello 0.4%. Apocalypto, andato in onda sul Nove, ha conquistato 444.000 telespettatori, arrivando ad ottenere uno share totale del 2%.