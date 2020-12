Belen Rodriguez ha detto la sua in merito alle sue numerose - vere o presunte - liaison amorose.

L’inviato di Striscia la Notizia, Valerio Staffelli, ha consegnato a Belen Rodriguez il suo 29esimo tapiro, e la showgirl ha risposto alle sue domande in merito ad amore e uomini.

Belen e gli uomini: la confessione

Belen Rodriguez ha ricevuto il suo 29esimo tapiro d’oro per la recente lite avuta in strada con dei paparazzi, motivo per cui la showgirl argentina ha deciso di allertare alcuni carabinieri che le stavano passando accanto.

“C’è gente educata e gente molto maleducata. Non ho chiamato i Carabinieri, stavano passando da lì. Io li ho fermati e poi il fotografo ha avuto un lunghissimo battibecco con loro”, ha dichiarato.

Sembra che la showgirl stesse tentando di godersi un po’ di privacy insieme alla sua nuova fiamma, Antonino Spinalbese, ma appunto i paparazzi avrebbero interrotto la loro quiete costringendola a cercare una soluzione. Valerio Staffelli le ha chiesto come stesse vivendo la sua nuova liaison amorosa, visto che solo nel 2020 sarebbe la terza vissuta dalla showgirl (a inizio anno era legata all’ex marito, Stefano De Martino, con cui l’amore è nuovamente naufragato, e a seguire ha avuto un flirt con Gianmaria Antinolfi prima d’incontrare il nuovo fidanzato, Antonino Spinalbese).

“La vita è lunga. Succede che una persona abbia più di un fidanzato. Mia madre ha avuto un solo uomo in tutta la sua vita, ma non è il mio caso”, ha dichiarato la showgirl. Per il momento sembra che tra lei e Antonino le cose procedano a gonfie vele, e in tanti sono impazienti di sapere se la liaison tra i due avrà ulteriori sviluppi.