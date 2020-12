Stefano Coletta ha svelato perché avrebbe deciso di far condurre La Vita in Diretta al solo Alberto Matano e non a Lorella Cuccarini.

L’addio di Lorella Cuccarini a La Vita in Diretta si è concluso non proprio nel migliore dei modi: la conduttrice aveva infatti indirizzato una lettera al vetriolo al suo ex collega, Alberto Matano. Per la prima volta sulla questione si è espresso il direttore Rai Stefano Coletta.

Lorella Cuccarini: i motivi dell’addio

All’indomani del suo addio a La Vita in Diretta Lorella Cuccarini aveva lanciato pesanti accuse contro il suo ex collega, Alberto Matano, e lo staff del programma aveva preso le distanze dalle affermazioni della conduttrice (così come lo stesso conduttore). A seguire sarebbe stato il direttore Rai Stefano Coletta a svelare i motivi dietro la decisione di far condurre al solo Matano il programma: “Non ci sono ragioni politiche, anzi con Lorella ho un buon rapporto.

Semplicemente non mi interessa la conduzione duale: penso che non sia un’idea contemporanea e che i contenitori abbiano fatto il loro tempo. Matano con una narrazione garbata fa spesso il 17/18% di share, più 1,6% rispetto all’autunno scorso”, ha dichiarato Coletta, mettendo a tacere le voci circolate in merito a una presunta decisione “politica” dietro alla decisione di far fuori la Cuccarini.

La conduttrice non è tornata sui propri passi, e dopo l’addio al programma ha continuato a criticare aspramente l’ex collega: “Di fronte a me faceva il migliore amico, dietro le quinte si consumava un piano che andava in un’altra direzione.

Non è lui quello pugnalato”, ha dichiarato la conduttrice, contro cui lo stesso Matano ha replicato pubblicamente.