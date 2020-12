Dayane Mello ha scagliato delle frecciatine infuocate contro Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi al Grande Fratello Vip.

Da quando Elisabetta Gregoraci ha definitivamente lasciato la casa del Grande Fratello Vip, Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si sono avvicinati sempre di più. Dayane Mello sembra contraria al feeling scattato tra i due.

Dayane contro Pierpaolo e Giulia

Dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci al GF Vip, Pierpaolo si è presto riconsolato al fianco di Giulia Salemi, con cui sono presto scattati abbracci e confidenze notturne.

Mentre le fan dei cosiddetti “Gregorelli” si sono scagliati contro l’influencer italopersiana urlandole di essere una “sfasciacoppie”, anche nella casa del Grande Fratello Vip qualcuno non sembra essere d’accordo col feeling nato tra i due. Dayane Mello infatti ha affermato che quello tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi è un “film già visto” e che non sarebbe convinta della sincerità dei loro sentimenti visto che, a suo avviso, un conto sarebbe l’amore e un conto cercare di ottenere visibilità:

“Pierpaolo ha vissuto una cosa grande con Elisabetta, in cui ha creduto, e adesso che fa? Prova con un’altra?”, ha commentato interdetta confessandosi con Sonia Lorenzini, e ancora: “Mi sembra un film già visto.

L’aereo che passa, la gente che ci crede… è tutto finto, come il quadro di Elisabetta, un bacio che più finto non si può (…) l’amore non è un gioco”, ha concluso. Sonia ha cercato di mediare affermando che magari in questo momento Pierpaolo e Giulia Salemi sarebbero soltanto confusi, ma Dayane non è parsa convinta dalla sua spiegazione. Ci saranno ulteriori sviluppi tra i due al GF Vip? Per il momento Pretelli ha dichiarato di avere un blocco con le donne, ma a giudicare dalla sua vicinanza con Elisabetta prima e con Giulia poi, non sembrerebbe assolutamente vero.