Dayane Mello ha rivelato una confidenza che le avrebbe fatto Rosalinda Cannavò a proposito di Francesco Oppini.

Negli ultimi giorni al Grande Fratello Vip sembra esserci maretta tra le due ex migliori amiche Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, e proprio la modella brasiliana si è lasciata sfuggire una confessione sull’amica che di sicuro non le farà piacere.

Dayane su Rosalinda e Oppini

Nelle ultime settimane qualcosa si è rotto tra le due inseparabili Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, e a sorpresa la modella brasiliana ha fatto una confessione sull’amica e su un ex concorrente del Grande Fratello Vip, Francesco Oppini: “Mi ha detto tempo fa che le piacciono i maschi simpatici. Poi mi aveva rivelato che le piaceva Francesco perché la faceva ridere”, ha rivelato Dayane Mello.

La questione non era mai emerso, e di certo Rosalinda non sarà felice di sapere che la sua amica abbia rivelato quella che certamente era una confidenza tra le due. Come se non bastasse Rosalinda ha continuato a infierire sulla sua migliore amica parlando con Sonia Lorenzini, new entry di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip con cui da poco avrebbe stretto rapporto: “L’aiutavo tutti i giorni, rimanevo triste per colpa sua.

Per un mese e mezzo sempre così, ma poi che palle. Secondo me è nella strada sbagliata. […] Non so più se è la persona che ho conosciuto o se va dove tira il vento e dove le fa più comodo. C’è qualcosa che non mi torna su di lei”, ha dichiarato a proposito di Rosalinda. Lo sfogo di Dayane verrà mandato in onda durante la diretta così che anche la Cannavò ne venga a conoscenza? Per il momento anche lei si è sfogata con la nuova amica Giulia Salemi, che le ha consigliato di prendere le distanze.