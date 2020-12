Giulia De Lellis e Carlo Beretta escono allo scoperto: i due trascorrono il Natale insieme con la famiglia di lui.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta festeggiano insieme il loro primo Natale, e l’influencer – che ha sempre mantenuto il massimo riserbo sulla liaison – è apparsa per la prima volta in foto in compagnia della famiglia del fidanzato.

Giulia De Lellis: Natale dai Beretta

A sorpresa è stata Umberto Beretta, mamma di Carlo Gussali Beretta, a condividere sui social uno scatto di famiglia in cui per la prima volta appaiono ufficialmente insieme Giulia De Lellis e la sua nuova fiamma. I due stanno insieme dall’estate 2020, ma per il momento hanno preferito mantenere la liaison dietro al massimo riserbo. La relazione però, a quanto pare, procederebbe a gonfie vele: Carlo avrebbe regalato alla fidanzata un prezioso fucile con le sue iniziali, e a seguire l’avrebbe presentata ufficialmente ai familiari, con cui Giulia si sarebbe trovata da subito a suo agio.

Dopo la rottura da Andrea Damante sembra che anche il dj veronese si sia presto riconsolato: oggi al suo fianco c’è la giovane attrice Elisa Visari, con cui è di recente uscito allo scoperto.

Per quanto riguarda la nuova liaison di Giulia e del rampollo della famiglia Beretta, Damante si è detto amareggiato: il dj ha infatti ammesso di aver saputo della loro storia d’amore dai social, e non dai due diretti interessati come avrebbe voluto (si da il caso infatti che Carlo fosse suo amico). Giulia De Lellis per il momento ha preferito non esprimersi sulla questione, e a quanto pare si starebbe godendo la nuova storia d’amore.