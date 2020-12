Lapo Elkann ha donato 450mila euro alle famiglie maggiormente colpite dall'emergenza Coronavirus.

Ha donato ben 450mila euro Lapo Elkann, aderendo al progetto #ourduty per le famiglie maggiormente colpite dall’emergenza Coronavirus.

“Il Natale è un momento in cui tutti meritano serenità e calore umano. Con il mio gesto voglio contribuire nel mio piccolo a far sentire il mio affetto e la mia vicinanza ai più fragili. Donare è uno dei gesti più belli che esistono nella vita e la solidarietà è un faro da seguire”, ha fatto sapere l’imprenditore, che dopo l’incidente d’auto che l’ha visto protagonista a dicembre 2019 a Tel Aviv ha deciso di creare la Fondazione Laps e aiutare il prossimo.

Oggi al suo fianco, a sostenerlo anche nei progetti benefici, è presente la compagna Joana Lemos. I due nei giorni scorsi hanno confezionato il cibo al Banco Alimentare da distribuire alle persone meno abbienti. “In questa pandemia ho avuto la fortuna di avere accanto una donna che mi ha messo le ruote motrici e che, come me, sente il bisogno di restituire”, ha dichiarato Elkann a proposito della fidanzata, e ha aggiunto: “Prima ero insicuro e la mia donna doveva piacere agli altri e, quasi quasi, non piaceva a me.

Joana, invece, piace a me. Con lei, voglio costruire… Costruire una vita, vedo una prospettiva lunga. Se arrivassero figli, sarei felice”.