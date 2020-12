Loredana Lecciso ha confessato quale sarebbe il suo unico rimpianto in merito alle nozze con Al Bano.

Nonostante 20 anni d’amore e la nascita di due figli (Jasmine e Bido) Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi non sono mai convolati a nozze, ma la soubrette ha confessato che le sarebbe piaciuto sposare il cantante di Cellino San Marco.

Loredana Lecciso: il rimpianto delle nozze

Entrambi reduci da due matrimoni falliti (lui da quello con Romina Power, lei da quello con Fabio Cazzato), Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi si sono innamorati e hanno avuto due figli. Le nozze però, in oltre 20 anni di relazione, non sarebbero mai arrivate e la showgirl ha confessato che oggi per lei non avrebbe senso sposare il compagno, con cui è d’accorto sull’avere un matrimonio spirituale e di intenti.

“Mi sarebbe piaciuto sposarmi quando i bambini erano piccoli. Adesso non ha senso, non avrebbe più quel sapore. Adesso apprezzo di più il matrimonio mentale: credo che alla fine ciò che conta sono i fatti. E sento la famiglia così unita in questo momento che non mi manca nulla”, ha dichiarato Loredana Lecciso, che continua a stare accanto ad Al Bano come dal loro primo incontro. I due hanno deciso di vivere a Cellino San Marco durante l’emergenza Coronavirus, e lì trascorreranno le feste di Natale insieme agli affetti di sempre.

Durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus a Cellino era presente anche l’ex moglie del cantante, Romina Power, con cui sembra che Loredana Lecciso non abbia mai avuto buon sangue.