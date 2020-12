Il direttore di Rai Uno Stefano Coletta ha smentito categoricamente la notizia dell'addio di Mara Venier a Domenica In.

Mara Venier lascia Domenica In?

Mara Venier ha lasciato intendere di voler lasciare il timone di Domenica In, e a confermare questa decisione era intervenuto anche suo marito, Nicola Carraro, sostenendo che la conduttrice volesse trascorrere più tempo in famiglia.

Addirittura Carraro aveva ipotizzato i nomi di coloro che avrebbero potuto sostituire – a suo avviso – la conduttrice per il suo ruolo all’interno del programma. A quanto pare però, il direttore di Rai Uno Stefano Coletta non sarebbe affatto d’accordo con l’idea che Mara lasci la conduzione:

“Mara Venier lascia Domenica In? Non mi risulta. È impensabile fare a meno di un volto così popolare che sa usare bene tutti i registri che la tv deve veicolare.

Sa essere profonda e leggera, fa commuovere riflettere e divertire. Anzi mi piacerebbe pensare Mara anche in altri progetti”, ha fatto sapere. Dunque la conduttrice resterà alla conduzione del programma? Al momento la questione non è certa, e a quanto pare il marito della conduttrice sarebbe ben felice di potersi godere un po’ di meritata tranquillità insieme alla moglie. Del resto la stessa Mara Venier aveva ammesso di aver vissuto con difficoltà il periodo dell’emergenza Coronavirus, quando per evitare di contagiare suo marito – che era stato operato pochi mesi prima – aveva deciso di dormire in camere separate e di fare la doccia ogni volta che fosse rientrata dal programma.