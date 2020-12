Fine dell'amore per Valeria Marini e Gianluigi Martino: la showgirl ha rivelato che all'ex fidanzato preferirebbe la compagnia del suo gatto.

Storia naufragata tra Valeria Marini e Gianluigi Martino. La showgirl ha svelato personalmente la fine della relazione senza nascondere il suo risentimento verso l’ex fidanzato.

Valeria Marini e Gianluigi Martino: la fine

A febbraio 2019 Valeria Marini aveva annunciato la sua liaison con il manager Gianluigi Martino, ma purtroppo anche questa relazione – così come tutte le altre avute dalla showgirl – ha avuto vita breve.

I due si sono lasciati, e a quanto pare Valeria Marini nutrirebbe del risentimento verso il manager: “La nostra storia è finita per la mancanza di alcuni valori irrinunciabili, primo tra tutti il rispetto. Alla compagnia di certi uomini preferisco di gran lunga quella del mio gatto”, ha infatti ammesso in merito alla fine della storia.

Dunque per la showgirl stellare quello del 2020 sarà un Natale all’insegna della solitudine, e chissà se presto entrerà qualcuno di nuovo nel suo cuore facendole dimenticare per sempre Gianluigi.

“Ammetto di aver avuto parecchie delusioni. Mi è capitato di cadere nella trappola di chi mentiva dicendo di amarmi”, ha dichiarato la Marini, che da anni sarebbe alla ricerca del vero amore. La showgirl non ha fatto segreto infatti che le sarebbe piaciuto avere dei figli, e che sarebbe stata persino pronta ad averli in qualità di madre single se l’amore non fosse arrivato. Prima o poi riuscirà a trovare la serenità in amore? Per il momento lei e Gianluigi non hanno commentato via social la fine della loro storia, e in tanti si chiedono quali novità riserverà il futuro per la showgirl stellare.