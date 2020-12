Cecilia Capriotti ha svelato alcuni particolari della sua vita sentimentale nella casa del Gf Vip.

La vita sentimentale di Cecilia Capriotti è molto intensa. L’attrice, recentemente entrata nella casa del Grande Fratello Vip come concorrente, lo ha svelato ai coinquilini. Una confessione che non è passata inosservata al pubblico, che non sapeva molto sul compagno della donna: Gianluca Mobilia, imprenditore siciliano estraneo al mondo dello spettacolo.

La loro relazione ha avuto inizio nel 2016 e i due, in questi quattro anni, hanno avuto anche una figlia.

I dettagli intimi di Cecilia Capriotti

Cecilia Capriotti, al suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, ha subito fatto discutere gli altri coinquilini. Essi, in particolare, non hanno apprezzato la sua tenuta da casa. L’ex modella, infatti, gira in sottoveste e occhiali da sole, senza curarsi delle telecamere.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, con cui ha stretto amicizia, le hanno dunque chiesto il motivo durante una chiacchierata. La gieffina ha spiegato che quello è il suo tradizionale abbigliamento casalingo e che ha sottovesti di qualsiasi colore. Poi ha svelato alcuni dettagli intimi sulla relazione con il compagno Gianluca Mobilia. “Mi vesto così perché c’è tanta passione tra noi. Mi metto la sottoveste, il profumo e mi infilo a letto per fare l’amore“, ha raccontato Cecilia Capriotti.

Da quel punto di vista, ha aggiunto, non hanno alcun problema. Il suo uomo, da buon siciliano, è talmente passionale che in quei momenti le sembra di “stare in una giostra“.