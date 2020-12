GF Vip, il Natale romantico di Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi

La notte di Natale, vissuta tra tenere effusioni e confidenze, ha reso più intenso e romantico il rapporto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi.

La notte di Natale vissuta all’interno della casa del Grande Fratello Vip ha visto svilupparsi un ulteriore avvicinamento tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. I due si sono lasciati andare a coccole in giardino, abbracci sotto le coperte e confidenze personali.

GF Vip, il Natale di Pierpaolo e Giulia

L’ipotesi che, una volta terminato il programma televisivo, possa nascere una relazione tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci è, ormai, del tutto sfumata. Nonostante il successo riscontrato dalla liaison tra i seguaci del reality, a lungo soprannominati sul web ‘Gregorelli’, pare che i fan abbiano già dimenticato la loro coppia del cuore e si stiano affezionando alla nuova coppia formata da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi ossia i cosiddetti ‘Prelemi’.

Il rapporto tra l’influencer italo-persiana e il modello, d’altronde, si è notevolmente rafforzato nel corso della magica notte di Natale trascorsa insieme. I due si sono scambiati tenere effusioni e hanno affrontato il discorso relativo al loro rapporto.

Giulia Salemi, ad esempio, ha spiegato come provasse una sorta di déjà-vu rispetto alla sua storia con Francesco Monte, osservando il legame nato tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci nelle scorse settimane.

A questo proposito, ha ammesso: «Empatizzavo con te ed Elisabetta, ma non mi aspettavo di legarmi a te».

Pierpaolo Pretelli, invece, ha manifestato la propria ammirazione nei confronti dell’influencer: «Sei un uragano, porti tanta energia. Ci siamo trovati quasi subito. All’inizio, non ci parlavamo tanto perché non volevo metterti in difficoltà. Appena Alfonso ha fatto una battuta su di noi, hai fatto venti passi indietro. Poi abbiamo iniziato a parlare. Non mi aspettavo una Giulia così. Sei generosissima, umana, sempre disponibile. Aiuti il prossimo, appena lo vedi un po’ giù. Non è da tutti. Ho sempre parlato bene di te: sei un po’ me al femminile».

I fan di Elisabetta Gregoraci contro Giulia Salemi

La relazione tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe rivelarsi la prima storia d’amore nata nella quinta edizione del GF Vip. Anche se, finora, nonostante le voci e la convinzione di Stefania Orlando e Tommaso Zorzi che la freccia di Cupido abbia colpito i due coinquilini, sia l’influencer che il modello hanno sempre sostenuto di essere ‘solo amici’. La concorrente di origine italo-persiana, inoltre, ha mostrato particolare disagio nel vivere il suo rapporto con Pretelli, soprattutto dopo le accuse che le sono state rivolte dai fan di Elisabetta Gregoraci che l’hanno definita «una sfasciacoppie». Disagio che, tuttavia, la notte di Natale sembra aver cancellato del tutto.