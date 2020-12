Come si svolgerà il Festival di Sanremo? Indiscrezioni riferiscono che 400 persone verranno messe in quarantena su una nave.

Sanremo si fa con il pubblico o altrimenti niente disse Amadeus qualche tempo fa parlando per l’appunto della partecipazione del pubblico nel teatro Ariston durante la kermesse canora più importante d’Italia. Ecco dunque che stando ad alcune indiscrezioni riportate da Dagospia si starebbe studiando l’ipotesi di permettere a 400 persone di essere presenti ad ogni serata mettendole in isolamento sulla “Smeralda”, nave di proprietà di Costa Crociere fino all’inizio del Festival di Sanremo previsto fissato il 2 marzo del 2021.

Oltre a ciò ci sarebbe anche l’ipotesi che il pubblico in sala venga sottoposto a tampone prima di ogni serata.

Sanremo, ipotesi 400 persone in quarantena

Centinaia di persone potrebbero essere isolate su una nave da crociera prima fino all’inizio del Festival di Sanremo fissato al 2 marzo 2021. Sarebbe questa l’indiscrezione trapelata dal portale Dagospia che avrebbe dichiarato che sarebbe l’idea di Antonio Marano, presidente in uscita di Rai Pubblicità.

Alla base di ciò ci sarebbe l’idea di evitare che la kermesse venga privata del pubblico vera anima della manifestazione.

Ciò come sarebbe possibile? “Creando una “bolla”, simile a quelle già realizzate negli Stati uniti per permettere la conclusione del campionato Nba. In questo caso, si dovrebbero portare previo tampone 400 persone sulla Smeralda, una nave di Costa Crociere…l’idea è tenere recluse e protette centinaia di persone fino al 2 marzo, data di inizio del Festival”, ha scritto Dagospia.