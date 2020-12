Eroi del Natale, film d'animazione, ha vinto la gara di share con i maggiori ascolti tv della serata del 25 Dicembre.

Gli ascolti tv della prima serata del 25 Dicembre sono andati molto bene. Una serata davvero speciale, da trascorrere rilassandosi dopo il pranzo di Natale e i festeggiamenti. A vincere la sfida di share è stata Rai1, che ha mandato in onda il film di animazione Gli Eroi del Natale.

Ascolti tv 25 Dicembre

I Dati Auditel relativi agli ascolti della prima serata di ieri, venerdì 25 Dicembre, serata di Natale, hanno svelato la vittoria assoluta del film Gli Eroi del Natale. Questo cartone animato, in onda su Rai1, che racconta la storia di Maria, Giuseppe e della nascita di Gesù, è stato scelto da 3.377.000 telespettatori, per uno share totale del 13.6%. Al secondo posto, su Canale5, Natale da Chef, che ha conquistato 2.463.000 telespettatori, per uno share complessivo del 10.7%.

Rai2 ha mandato in onda Natale al Plaza, che ha conquistato 1.910.000 telespettatori, per uno share del 7.4%. Qui e adesso, in onda su Rai3, è stato scelto da 1.531.000 telespettatori, ottenendo il 6.6% di share.

Su Rete4 è andato in onda il film Via col vento, che ha raccolto davanti allo schermo 966.000 telespettatori, per uno share totale del 4.6%. Italia1 ha scelto di trasmettere Up&Down, che ha intrattenuto 829.000 telespettatori, per uno share del 3.8%.

Per quanto riguarda i canali secondari, gli ascolti tv sono stati più o meno stabili, con risultati molto simili alle altre serate. Su La7 è andato in onda Chicago, che ha conquistato 390.000 telespettatori, per uno share dell’1.6%. Un Natale per due, in onda su TV8, ha ottenuto 435.000 telespettatori, per uno share dell’1.8%. Natale con Fratelli di Crozza, in onda sul canale Nove, ha conquistato 624.000 telespettatori, per uno share del 2.4%.