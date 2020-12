L'enigmatico regalo di Natalia Paragoni ha mandato completamente in crisi Andrea Zelletta.

Il giorno di Natale nella casa del Grande Fratello Vip è stato ricco di colpi di scena. I concorrenti hanno ricevuto tantissimi regali, si sono commossi ed emozionati, ma per Andrea Zelletta qualcosa è andato storto. Il regalo della fidanzata Natalia Paragoni lo ha mandato in crisi.

Il regalo di Natalia Paragoni

Il 25 Dicembre, nella casa del Grande Fratello Vip, sono arrivati tantissimi regali da parte di parenti e amici. Tutti i concorrenti si sono emozionati tantissimo ma per Andrea Zelletta qualcosa è andato storto.

Il pacchetto scartato, apparentemente ricevuto dalla fidanzata Natalia Paragoni, conteneva una piccola boccetta di profumo da donna, con un biglietto particolarmente enigmatico. “Tanti auguri per il tuo Natale dalla tua ragazza“, con la parola “tuo” sottolineata. Andrea Zelletta è rimasto davvero molto stupito, così come gli altri inquilini, che subito hanno pensato ad uno scherzo oppure ad un significato particolare usato come messaggio in codice. Alcuni hanno ipotizzato che il profumo in questione potrebbe essere quello usato dalla stessa Natalia, nonostante Zelletta abbia spiegato che la ragazza non usa profumi.

Il senso di questo regalo è rimasto un mistero, ma ha scatenato tantissime teorie sul web.

Il regalo della Paragoni sembra essere davvero un messaggio in codice per Andrea, ma ha il sapore di una critica o di un momento di distanza emotiva tra i due. L’assenza della ragazza nei videomessaggi con gli auguri di Natale aveva già stupito moltissimo e sembrano tutti dei segnali molto forti. Un’ipotesi vuole collegare quanto accaduto ad una rivelazione che aveva fatto Alfonso Signorini. “C’è qualcuno nella Casa di adesso che alla mia domanda diretta nel provino ‘Ma se tu entri nella Casa del Grande Fratello, con la fidanzata come la metti’, mi ha risposto ‘Ma chi se la ricorda più! Io la sfanc… appena entro nella Casa, non mi ricordo nemmeno più di lei’ e adesso è lì a fare il cuoricino” ha dichiarato il conduttore. Non ha fatto nessun nome, ma tutti hanno subito pensato a Zelletta, unico concorrente maschio ancora fidanzato. Nelle Storie Instagram, però, Natalia Paragoni condivide foto di lei e Zelletta insieme, con tante dediche. Il giallo, per questo motivo, non fa altro che infittirsi.