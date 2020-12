Natalia Paragoni cerca di mettere a tacere tutti i commenti ricevuti, ma Andrea Zelletta è sempre più deluso dal suo comportamento.

Andrea Zelletta è rimasto molto deluso per il regalo di Natale ricevuto dalla sua fidanzata Natalia Paragoni e da quel biglietto così freddo da sembrare un messaggio in codice. Finalmente, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di rompere il silenzio e di parlare di quanto accaduto sui social network.

Natalia Paragoni rompe il silenzio

Natalia Paragoni ha voluto mettere una pietra sopra a tutte le polemiche che si sono scatenate dopo che Andrea Zelletta ha ricevuto il suo regalo di Natale.

“Ragazzi vi state facendo troppi film mentali da come sto leggendo, Io amo il mio ragazzo più di qualsiasi cosa al mondo e mai e poi mai lo tradirei, fate andare meno la testa, grazie” ha scritto l’ex corteggiatrice in una sua storia Instagram. Un messaggio molto diretto quello che ha voluto condividere con i follower, che spiega che non ha nessuna intenzione di lasciare Andrea, come molti hanno pensato.

Andrea, dopo aver ricevuto il regalo, si è sfogato molto con Sonia Lorenzini, non riuscendo a giustificare e capire il gesto della sua fidanzata. “Sono una persona espansiva anche in amicizia qui dentro si stringono i rapporti più velocemente, non ho mai mancato rispetto a Natalia? Mai, non ho nulla da rimproverami, in nulla. Ho una freddezza ora… che mi fa strano. Io mi conosco, sono una persona che da tanto ma pretendo anche, io mi aspetto in questo momento, io avevo bisogno, ho lanciato tanti messaggi d’amore, io sono innamorato, qui dentro sono stato definito ‘il bello che non balla’ o ‘il comodino’, perché porto rispetto alla mia donna. Io ho capito le sue parole, ‘la tua ragazza’, il ‘tuo natale’, come per dire, non stiamo passando il Natale insieme, ricordati della tua ragazza. La telefonata non è stata d’aiuto, lei non voleva che io continuassi…” ha dichiarato il concorrente, durante il suo sfogo pieno di delusione.

“Se lei sta vivendo qualcosa che non le piace non è un problema mio, non mi interessa questo gesto io sono sereno, devo essere felice e sono felice. Io la conosco…durante la telefonata vedevo la gente che usciva carica, come sono uscito io? Ho bisogno di una persona che mi sostiene nel bene e nel male, se ci sono cose da risolvere, si aspetta fuori e si risolvono fuori. io non avrei mai fatto una cosa del genere, ma a Natale no perché non me lo merito” ha continuato Andrea Zelletta. Sonia Lorenzini, amica di entrambi, è l’unica che ha cercato di esprimere il suo affetto e la sua comprensione al concorrente. “Cerca di capire, lei ha sbagliato in questa occasione, ma fuori ricordati ci sono cose che non sappiamo, sono amica di tutte e due e ti sto dicendo che ha sbagliato, ci deve essere qualcosa in più, un malessere. Lei certi versi è anche più fragile di te… non sappiamo cosa sta vivendo, non deve essere facile per una ragazza così giovane, così inesperta” ha spiegato la ragazza. I fan della coppia e della trasmissione aspettano un confronto diretto tra i due.