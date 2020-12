Heather Parisi dice "no" al vaccino contro il Coronavirus e viene bacchettata da Roberto Burioni.

Il vaccino contro il Covid-19 sta dividendo in tanti. Mentre la campagna di vaccinazione va avanti in diversi Paesi, molte persone non intendono sottoporsi alla cura poiché temono effetti collaterali oppure semplicemente non hanno paura del virus. Tra questi ci sono anche diversi personaggi famosi, come Heather Parisi, che per questa ragione è stata attaccata dal virologo Roberto Burioni.

Heather Parisi dice no al vaccino

Heather Parisi ha le idee chiare sul tema: “Io e la mia famiglia non faremo il vaccino anti-Covid perché è fuor di dubbio che si tratta di un vaccino sperimentale di cui non si hanno avuto modo di vedere gli effetti nel breve, nel medio e nel lungo periodo“, ha scritto la showgirl su Instagram alla vigilia di Natale. Affermazioni che non hanno alcuna fondamenta scientifica, seppure siano condivise da tanti.

Il messaggio non è andato giù a Roberto Burioni: “Più che essere attaccata se non fa il vaccino e si ammala si attacca. Al tram“, ha risposto con un tweet. Il docente dell’università Vita-Salute San Raffaele di Milano, inoltre, è tornato a promuovere il vaccino: “Vacciniamoci tutti, vacciniamoci presto”. Egli stesso lo farà non appena ne avrà la possibilità.