Neverland, il ranch di Michael Jackson, è stato acquistato dal miliardario Ron Burkle ad un quarto del valore.

Neverland, celebre ranch del cantante Michael Jackson, a Los Olivos in California, è stato acquistato dal miliardario americano Ron Burkle per 22 milioni di dollari. Si tratta di una cifra molto bassa, che rappresenta solo un quarto del prezzo che è stato richiesto in partenza.

Neverland svenduto

L’annuncio dell’acquisto del ranch è stato riportato dal portavoce dello stesso Ron Burkle, ex amico di Michael Jackson, scomparso nel 2009, mentre il Wall Street Journal è risalito alla cifra esatta sborsata dall’investitore. La proprietà del cantante, di circa 1.1000 ettari, nel 2015 era stata valutata 100 milioni di dollari, ma già lo scorso anno era scesa a 31 milioni di dollari. Ad oggi è stata acquistata dal miliardario americano Ron Burkle per la cifra di 22 milioni di dollari, che molte persone in tutto il mondo ritengono molto bassa.

Si dice, infatti, che Neverland, il leggendario ranch del Re del Pop, sia stato letteralmente svenduto.

Nel 1987, Michael Jackson aveva pagato il ranch ben 19, 5 milioni di dollari. Era stato lui a chiamarlo Neverland, in onore della famosa isola di Peter Pan, dove i bambini non crescono mai. Quel ranch è diventato la sua abitazione proprio negli anni in cui la sua carriera era alle stelle. La proprietà è stata trasformata in un parco divertimenti e al suo interno erano presenti un luna park e uno zoo.

Il cantante amava poter intrattenere le famiglie e i bambini. Tra gli anni ’90 e 2000, quel luogo è entrato al centro dell’attenzione in una serie di inchieste legate alle accuse a carico del cantante di abusi sessuali sui minori. La pop star, che nel 2005 è stata assolta, non ha mai fatto ritorno a Neverland, che è stato venduto nel 2009, poco prima della sua morte, alla Colony Capital di Thomas Barrack Jr.